Захарян может сменить клуб в Примере

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может перейти в другой клуб Примеры.

На фоне последних новостей интерес к хавбеку проявил «Овьедо». Представители клуба уже связались с сансебастьянцами и запросили информацию о россиянине, однако никакой конкретики пока нет.

Ранее появились данные о том, что «Реал Сосьедад» больше не рассчитывает на Захаряна.

«Овьедо» сейчас занимает 20-е место в Примере с 13 очками после 20 встреч.