Захарян может сменить клуб в Примере

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может перейти в другой клуб Примеры.
На фоне последних новостей интерес к хавбеку проявил «Овьедо». Представители клуба уже связались с сансебастьянцами и запросили информацию о россиянине, однако никакой конкретики пока нет.
Ранее появились данные о том, что «Реал Сосьедад» больше не рассчитывает на Захаряна.
«Овьедо» сейчас занимает 20-е место в Примере с 13 очками после 20 встреч.
- 23-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил 1 гол.
- Срок контракта россиянина с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»