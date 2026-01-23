В «Динамо Мх» намекнули, что Евсеев ставит команде атакующий футбол

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал о работе команды на сборах.
«Вадим Валентинович Евсеев познакомился с командой. Очень объемную работу провели на первом сборе. В принципе, всe идет по плану.
Нам всe нравится, мы пытаемся играть в чуть‑чуть другую схему, ребятам нужно привыкнуть. Уверен, что нашим болельщикам это понравится», – сказал Газизов.
- Евсеев пришел в «Динамо» в декабре из «Черноморца».
- Команда идет в зоне переходных матчей.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»