В «Динамо Мх» намекнули, что Евсеев ставит команде атакующий футбол

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал о работе команды на сборах.

«Вадим Валентинович Евсеев познакомился с командой. Очень объемную работу провели на первом сборе. В принципе, всe идет по плану.

Нам всe нравится, мы пытаемся играть в чуть‑чуть другую схему, ребятам нужно привыкнуть. Уверен, что нашим болельщикам это понравится», – сказал Газизов.