Агент Хлусевича высказался об интересе «Пари НН»

Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал интерес «Пари НН» к игроку.

24-летний Хлусевич в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 1 гол.

Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.

До «Спартака» Хлусевич выступал за тульский «Арсенал».

«На данном этапе мы ничего не рассматриваем от других клубов, сосредоточены на «Спартаке».

Задача – играть в стартовом составе «Спартака». Ни с кем переговоры не ведем», – сказал Мавренков.