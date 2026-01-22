Агент Хлусевича высказался об интересе «Пари НН»

Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал интерес «Пари НН» к игроку.
- 24-летний Хлусевич в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
- До «Спартака» Хлусевич выступал за тульский «Арсенал».
«На данном этапе мы ничего не рассматриваем от других клубов, сосредоточены на «Спартаке».
Задача – играть в стартовом составе «Спартака». Ни с кем переговоры не ведем», – сказал Мавренков.
Источник: «Матч ТВ»