Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что для развития футбола в России будет плюсом, если петербуржцы второй год подряд не станут чемпионами.

«Для развития футбола в России было бы хорошо, если бы второй год подряд «Зенит» не стал чемпионом. Российским клубам надо поскорее вернуться в еврокубки – там наибольшее развитие. Без них российский футбол никого не интересует. Если бы я не работал в России в своe время, я бы даже не знал, что за команды играют в РПЛ», – сказал Петржела.