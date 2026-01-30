Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением

Комментатор Дмитрий Шнякин поделился инсайдом о трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Тут смотри какая история… Серьeзное влияние на него оказывало окружение. Окружение хотело этого трансфера. Диме, конечно, очень не понравилось, что было на ранних этапах переговоров с предыдущим руководством [«Локомотива»].

Признаюсь, мне казалось, что Борис Борисович… Ну все рычаги [активирует]. Я был уверен, что Ротенберг переподпишет и решит вопрос. Уверен был. Но, видишь, Ротенберг, наверное, думает как-то иначе. И всe-таки задача по средствам жить и как-то аккуратничать с бюджетом имеется», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».