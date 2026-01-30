Введите ваш ник на сайте
Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением

Сегодня, 17:51
3

Комментатор Дмитрий Шнякин поделился инсайдом о трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Тут смотри какая история… Серьeзное влияние на него оказывало окружение. Окружение хотело этого трансфера. Диме, конечно, очень не понравилось, что было на ранних этапах переговоров с предыдущим руководством [«Локомотива»].

Признаюсь, мне казалось, что Борис Борисович… Ну все рычаги [активирует]. Я был уверен, что Ротенберг переподпишет и решит вопрос. Уверен был. Но, видишь, Ротенберг, наверное, думает как-то иначе. И всe-таки задача по средствам жить и как-то аккуратничать с бюджетом имеется», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
  • Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
  • В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1769785779
Шнякин наркоман
Ответить
...уефан
1769787739
...Бало давило на карман, И сдался Локо капитан... Без осуждения и поиска крайних, просто по факту события...
Ответить
Император 1
1769788750
Откуда он это узнал
Ответить
