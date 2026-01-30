«Зенит» заинтересовался форвардом «Трабзонспора»

«Зенит» сделал предложение турецкому «Трабзонспору» о трансфере нападающего Фелипе Аугусто.
Сумма предложения составляет 10 миллионов евро плюс 4,5 миллиона в виде бонусов. Кроме того, «Зенит» предлагает «Трабзонспору» 15% от суммы последующей перепродажи форварда.
Однако турецкий клуб рассчитывает продать бразильца за более высокую сумму, оценивая его трансфер в диапазоне 15–20 миллионов.
- 21-летний Аугусто в этом сезоне принял участие в 21 матче за «Трабзонспор», забил 10 голов.
- Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница Trabzon Kulis в соцсети X