«Зенит» заинтересовался форвардом «Трабзонспора»

«Зенит» сделал предложение турецкому «Трабзонспору» о трансфере нападающего Фелипе Аугусто.

Сумма предложения составляет 10 миллионов евро плюс 4,5 миллиона в виде бонусов. Кроме того, «Зенит» предлагает «Трабзонспору» 15% от суммы последующей перепродажи форварда.

Однако турецкий клуб рассчитывает продать бразильца за более высокую сумму, оценивая его трансфер в диапазоне 15–20 миллионов.