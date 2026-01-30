Несколько российских судей не позвали на сборы из-за проверок – известны 2 фамилии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сказал, что несколько российских арбитров не примут участия в сборах в Турции.

– В декабре не смог улететь в отпуск судья Егор Егоров. Появлялась информация, что не у него одного проблемы с выездом из страны. Есть ли судьи, пропускающие из-за этого турецкие сборы?

– Несколько арбитров и ассистентов не приглашены на сборы судей в связи с участием в период сборов в процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов и внутренних проверках федерации.

Сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в турецком Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 человек. Еще один судейский сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 арбитра. В списке главные судьи РПЛ и помощники, а также ряд судей Первой лиги.

18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела о попытке подкупа руководством ФК «Торпедо» футбольных судей.

По данным журналиста Ивана Карпова, арбитров, которые пропустят сборы из-за дела «Торпедо», более 10.

«Среди тех, кто уже был задержан по подозрению в коррупции и дал признательные показания (деньги брал, но влияния на результат не оказывал) – арбитры Соколов и Сараев.

Однако не все рефери (плюс ассистенты, инспекторы), кто не летит в Турцию для подготовки ко 2-й части сезона – являются фигурантами уголовного дела.

Кого-то планируют вызвать на допрос, кто-то уже проходит свидетелем, а кто-то поедет на другие сборы в другие лиги или пропустит выезд по личным причинам. Поэтому не стоит воспринимать отсутствие в списках на УТС как черную метку и доказательство вины», – написал Карпов.