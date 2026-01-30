Введите ваш ник на сайте
Несколько российских судей не позвали на сборы из-за проверок – известны 2 фамилии

Сегодня, 13:08
10

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сказал, что несколько российских арбитров не примут участия в сборах в Турции.

– В декабре не смог улететь в отпуск судья Егор Егоров. Появлялась информация, что не у него одного проблемы с выездом из страны. Есть ли судьи, пропускающие из-за этого турецкие сборы?

– Несколько арбитров и ассистентов не приглашены на сборы судей в связи с участием в период сборов в процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов и внутренних проверках федерации.

  • Сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в турецком Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 человек. Еще один судейский сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 арбитра. В списке главные судьи РПЛ и помощники, а также ряд судей Первой лиги.
  • 18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела о попытке подкупа руководством ФК «Торпедо» футбольных судей.

По данным журналиста Ивана Карпова, арбитров, которые пропустят сборы из-за дела «Торпедо», более 10.

«Среди тех, кто уже был задержан по подозрению в коррупции и дал признательные показания (деньги брал, но влияния на результат не оказывал) – арбитры Соколов и Сараев.

Однако не все рефери (плюс ассистенты, инспекторы), кто не летит в Турцию для подготовки ко 2-й части сезона – являются фигурантами уголовного дела.

Кого-то планируют вызвать на допрос, кто-то уже проходит свидетелем, а кто-то поедет на другие сборы в другие лиги или пропустит выезд по личным причинам. Поэтому не стоит воспринимать отсутствие в списках на УТС как черную метку и доказательство вины», – написал Карпов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
NewLife
1769770305
Гнилье.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1769771403
А ЛЕВНИКОВа почему не сняли ???? он на зарплате у КРАСНОДАРа...почему не прошёл детектор ??? НАДО ВСЕХ СУДЕЙ ПРОВЕРИТЬ НА ДЕТЕКТОР на счёт любых взяток а потом выпустить на поле судить....ВАР ЗАПАСНЫЕ И БОКОВЫЕ СУДЬИ ТОЖЕ НАДО ЧЕРЕЗ ДЕТЕКТОР
Ответить
...уефан
1769771916
..."Деньги брал, но влияния на результат не оказывал" Они делают вид, вроде не понимают, что судьям именно за это и платят, что бы не косячить против заплативший стороны... Горе не заплатившему...
Ответить
FWSPM
1769774160
деньги брал, но влияния на результат не оказывал ... это пять...)))
Ответить
АЛЕКС 58
1769782129
Если не оказывает влияния,но деньги берёт....это что? Просто подарок нашим самым неподкупным?
Ответить
crf57
1769783993
КАЗАРЦЕВА давно пора выгнать!
Ответить
subbotaspartak
1769784016
Сажайте сажайте - всех не пересажаете... Это не фраза из кино, это протокол заседания судейского комитета...
Ответить
