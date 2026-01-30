Введите ваш ник на сайте
Захарян пропустит еще один матч

Сегодня, 12:43
4

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что полузащитник команды Арсен Захарян не сыграет в ближайшем матче.

1 февраля сансебастьянцы встретятся в гостях с «Атлетиком» в 22-м туре Примеры.

«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с «Атлетиком» в воскресенье», – сказал Мундуате.

  • Ранее пресс-атташе сообщал, что россиянин мог вернуться в общую группу сегодня, 30 января.
  • 22-летний Захарян пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости.

Комментарии (4)
Интерес
1769766761
Что ему один матч, если он карьеру "пропустил".
Ответить
Mirak92
1769773841
Да как то всем по боку
Ответить
k611
1769776720
Ну пропустит и пропустит. Он же не ключевой игрок своей команды. Да и новость к сожалению привычная...
Ответить
САНЁК17
1769786686
А потом ещё матч, потом ещё один и дальше до конца сезона ………
Ответить
