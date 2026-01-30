Захарян пропустит еще один матч

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что полузащитник команды Арсен Захарян не сыграет в ближайшем матче.

1 февраля сансебастьянцы встретятся в гостях с «Атлетиком» в 22-м туре Примеры.

«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с «Атлетиком» в воскресенье», – сказал Мундуате.