Жирков рассказал о влиянии кальяна на игру

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна.
– На сборы с «Динамо» брали кальян?
– Нет. Только если выходные будут, то подумаю [смеется].
– Рассказывали молодым футболистам о вреде курения?
– Если бы спросили, то рассказал бы. От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Кто знает, может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на чемпионате Европы.
- 42-летний Жирков начал тренерскую карьеру в этом году – в январе он вошел в тренерский штаб «Динамо»,
- Он выступал за профессиональные клубы с 2001 по 2022 годы.
