Жирков рассказал о влиянии кальяна на игру

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна.

– На сборы с «Динамо» брали кальян?

– Нет. Только если выходные будут, то подумаю [смеется].

– Рассказывали молодым футболистам о вреде курения?

– Если бы спросили, то рассказал бы. От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Кто знает, может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на чемпионате Европы.