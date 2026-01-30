Введите ваш ник на сайте
Жирков рассказал о влиянии кальяна на игру

Сегодня, 14:24
2

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна.

– На сборы с «Динамо» брали кальян?

– Нет. Только если выходные будут, то подумаю [смеется].

– Рассказывали молодым футболистам о вреде курения?

– Если бы спросили, то рассказал бы. От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Кто знает, может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на чемпионате Европы.

  • 42-летний Жирков начал тренерскую карьеру в этом году – в январе он вошел в тренерский штаб «Динамо»,
  • Он выступал за профессиональные клубы с 2001 по 2022 годы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
k611
1769777284
Говорят кальяны в своё время "помогли" не пройти Словению и не попасть на ЧМ...
Ответить
subbotaspartak
1769779505
Трубка кальяна убивает лошадь.... Вот, коням вредно.
Ответить
