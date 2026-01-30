Бальбоа перейдет в клуб РПЛ

«Пари НН» приобрел нападающего Адриана Бальбоа из «Расинг Клуб».

Нижегородцы заплатили 1 миллион евро без бонусов аргентинскому клубу за 32-летнего уругвайца.

Бальбоа не смог закрепиться в основе «Расинга». О трансфере будет объявлено в ближайшие дни.