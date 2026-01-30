Бальбоа перейдет в клуб РПЛ

«Пари НН» приобрел нападающего Адриана Бальбоа из «Расинг Клуб».
Нижегородцы заплатили 1 миллион евро без бонусов аргентинскому клубу за 32-летнего уругвайца.
Бальбоа не смог закрепиться в основе «Расинга». О трансфере будет объявлено в ближайшие дни.
- В прошлом сезоне он провел за «Расинг Клуб» 40 матчей, забил 7 голов, сделал 1 ассист.
- «Пари НН» станет для Бальбоа 16-м клубом за карьеру. Он выступал за команды из Уругвая, Аргентины, Чили, Перу и Колумбии, а в Европе играл за греческий «Панатинаикос» и испанский «Расинг» из Сантандера.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»