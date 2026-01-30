⚡ Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов: «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Бенфикой» и другие результаты

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов. Их победители выйдут в 1/8 финала.
Между собой сыграют «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «ПСЖ», где играет российский вратарь Матвей Сафонов.
Результаты жеребьевки стыковых матчей:
- Первые матчи пройдут 17-19 февраля, ответные – 24-26 февраля.
- Напрямую в 1/8 финала вышли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».
Источник: официальный сайт УЕФА