⚡ Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов: «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Бенфикой» и другие результаты

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов. Их победители выйдут в 1/8 финала.

Между собой сыграют «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «ПСЖ», где играет российский вратарь Матвей Сафонов.

Результаты жеребьевки стыковых матчей:

«Монако» – «ПСЖ»

«Бенфика» – «Реал»

«Карабах» – «Ньюкасл»

«Буде-Глимт» – «Интер»

«Галатасарай» – «Ювентус»

«Боруссия Д» – «Аталанта»

«Брюгге» – «Атлетико»

«Олимпиакос» – «Байер»