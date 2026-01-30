Введите ваш ник на сайте
ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду

Сегодня, 14:06
6

Нападающий ЦСКА Алеррандро уйдет в аренду в «Интернасьонал» до конца 2026 года.

Бразильский клуб заплатит за переход москвичам 500 тысяч долларов.

Сейчас Алеррандро проходит медосмотр для новой команды в ОАЭ. В его контракте с «Интернасьоналом» будет предусмотрена опция выкупа за 6,5 миллиона евро.

Выкуп станет обязательным, если за календарный год форвард проведет 60% матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 голов во всех турнирах.

  • 26-летний Алеррандро в этом сезоне провел за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Красно-синие приобрели его у «Брагантино» в феврале 2025 года за 4,2 миллиона евро.

Гонду станет отцом: «Наш российский малыш» 7
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии 4
ЦСКА объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов» 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал Алеррандро
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769771876
Алеррандро и Вильягра ушли из ЦСКА в «Интернасьонал»: аренда обоих до конца 2026 года с опцией выкупа за 5,4 и 4,6 млн евро соответственно. Прошлой зимой Алеррандро приходил в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии: в итоге нападающий забил всего 1 гол в 21 матче РПЛ – в ворота «Зенита». «Интернасьонал» будет обязан выкупить Алеррандро, если он забьёт 15 голов)))
Ответить
Mirak92
1769773776
Когда же селекцию нашу саными тряпками погонят?
Ответить
Красногвардейчик
1769776262
Хорошая новость
Ответить
Интерес
1769785424
Выкуп совершенно нереален, при данных условиях. "Поматросят" и вернут.
Ответить
