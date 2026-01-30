ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду

Нападающий ЦСКА Алеррандро уйдет в аренду в «Интернасьонал» до конца 2026 года.

Бразильский клуб заплатит за переход москвичам 500 тысяч долларов.

Сейчас Алеррандро проходит медосмотр для новой команды в ОАЭ. В его контракте с «Интернасьоналом» будет предусмотрена опция выкупа за 6,5 миллиона евро.

Выкуп станет обязательным, если за календарный год форвард проведет 60% матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 голов во всех турнирах.