ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду

Нападающий ЦСКА Алеррандро уйдет в аренду в «Интернасьонал» до конца 2026 года.
Бразильский клуб заплатит за переход москвичам 500 тысяч долларов.
Сейчас Алеррандро проходит медосмотр для новой команды в ОАЭ. В его контракте с «Интернасьоналом» будет предусмотрена опция выкупа за 6,5 миллиона евро.
Выкуп станет обязательным, если за календарный год форвард проведет 60% матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 голов во всех турнирах.
- 26-летний Алеррандро в этом сезоне провел за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Красно-синие приобрели его у «Брагантино» в феврале 2025 года за 4,2 миллиона евро.