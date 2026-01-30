«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев вспомнил, как команда сыграла договорной матч со «Спартаком».

– Писарев вспоминал, как играл за «Торпедо» против «Спартака»: «Конец 80-х, «Лужники». Я один из лучших. Ношусь по бровке. Тут подлетает спартаковский защитник, кричит: «Ты что, не в курсе?»

– Так. Очень интересно.

– У Писарева первая мысль: провокация, зубы заговаривает. Свои ни о чем не предупреждали. В перерыве спрашивает: «Сегодня что, договорняк?» – «Нет-нет, что ты!» А после понял, почему ему ничего не сказали. Хоть кто-то должен был бегать. Но в середине второго тайма заменили, поняв, что может ненароком забить.

– Как сыграли, говорил?

– 0:0.

– Кажется, я понимаю, о какой игре речь. Мы действительно сгоняли 0:0 в «Лужниках». Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью!

– Ничего себе.

– Это 1989-й, первый сезон Романцева. Вышли на братьев Савичевых.

– Решалось через них?

– Да. Спартачи говорили с Николаем. Я уже входил в тренерский совет. Там и всплыл вопрос: «Спартак» предлагает ничейку. Я офигел. Он же здорово играл, в тот год чемпионом стал.

– Мы помним. Кто был в тренерском совете?

– Иванов, второй тренер и пять игроков.

– А кто говорил от «Спартака»?

– Пришел кто-то, игравший в олимпийской сборной. Шалимов, что ли.

– Что ответили?

– Я свое мнение высказал: чтобы «Спартак» сам предложил ничью?! Это очень необычно. Словом, согласились.