«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом

Сегодня, 17:15
14

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев вспомнил, как команда сыграла договорной матч со «Спартаком».

– Писарев вспоминал, как играл за «Торпедо» против «Спартака»: «Конец 80-х, «Лужники». Я один из лучших. Ношусь по бровке. Тут подлетает спартаковский защитник, кричит: «Ты что, не в курсе?»

– Так. Очень интересно.

– У Писарева первая мысль: провокация, зубы заговаривает. Свои ни о чем не предупреждали. В перерыве спрашивает: «Сегодня что, договорняк?» – «Нет-нет, что ты!» А после понял, почему ему ничего не сказали. Хоть кто-то должен был бегать. Но в середине второго тайма заменили, поняв, что может ненароком забить.

– Как сыграли, говорил?

– 0:0.

– Кажется, я понимаю, о какой игре речь. Мы действительно сгоняли 0:0 в «Лужниках». Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью!

– Ничего себе.

– Это 1989-й, первый сезон Романцева. Вышли на братьев Савичевых.

Решалось через них?

– Да. Спартачи говорили с Николаем. Я уже входил в тренерский совет. Там и всплыл вопрос: «Спартак» предлагает ничейку. Я офигел. Он же здорово играл, в тот год чемпионом стал.

– Мы помним. Кто был в тренерском совете?

– Иванов, второй тренер и пять игроков.

– А кто говорил от «Спартака»?

– Пришел кто-то, игравший в олимпийской сборной. Шалимов, что ли.

– Что ответили?

– Я свое мнение высказал: чтобы «Спартак» сам предложил ничью?! Это очень необычно. Словом, согласились.

  • «Спартак» в 1989 году финишировал в чемпионате СССР на 1-м месте.
  • «Торпедо» стало 5-м.
  • Лучшим бомбардиром стал спартаковец Сергей Родионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Спартак Торпедо
ПалкоВводецъ007
1769783338
Потекло из свинарни. Вот такие они были "чемпионы" с бромонтаном по жизни. Стыдно за антинародный кб позор России. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1769783708
Убийство Кеннеди - заговор Спартака? Кого нибудь из олимпийской сборной...
Ответить
рылы
1769783796
стыд! позор!! тарасофка!!! гы-гы)
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769784180
Бубнов пишет в книге о Спартаке: когда пришёл в команду, то зашёл в комнату, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков, мне говорят, что затра договрняк, что я мог сделать, не согласиться?
Ответить
АлексМак
1769785313
договорных у них немало
Ответить
Цугундeр
1769785565
)) Первый- пошёл. Хотя- ему не страшно. Сам- в Ю. Корее. Дочь живёт в Канаде, сын — в США.. Поливай- не хочу!)
Ответить
andrei-sarap-yandex
1769787204
Так и КРАСНОДАР стал чемпионом через ЛЕВНИКОВА АГАЛАРОВА и судейского корпуса...позор РФС
Ответить
Cleaner
1769789585
Стыдно за Спартак! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
andr45
1769789893
То есть вся команда «Торпедо» во главе с Ивановым играла договорняки?) Вот тебе и легенда «Торпедо»(
Ответить
Интерес
1769791982
"Попался, сверчок!".
Ответить
