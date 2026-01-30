Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»

Серхио Визуете, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, поставил точку в слухах об уходе игрока из московского клуба.
- «Бешикташ» пытался купить мексиканца за 7+2 млн евро.
- «Локо» отклонил предложение турков.
- Сообщалось, что 28-летний футболист пригрозил саботажем тренировок из-за срыва трансфера.
«Монтес останется в «Локомотиве», на этом все. О том, что он просил его отпустить – это фейковые новости», – сказал агент.
- Монтес в «Локо» с 2024 года: 39 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings