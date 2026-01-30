Введите ваш ник на сайте
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»

Сегодня, 23:35

Серхио Визуете, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, поставил точку в слухах об уходе игрока из московского клуба.

  • «Бешикташ» пытался купить мексиканца за 7+2 млн евро.
  • «Локо» отклонил предложение турков.
  • Сообщалось, что 28-летний футболист пригрозил саботажем тренировок из-за срыва трансфера.

«Монтес останется в «Локомотиве», на этом все. О том, что он просил его отпустить – это фейковые новости», – сказал агент.

  • Монтес в «Локо» с 2024 года: 39 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Игрок «Локомотива» пригрозил Галактионову саботажем 1
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива» 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Монтес Сесар
18+
