Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак ответил, сколько еще новичков ждать в «Зените»

Сегодня, 01:00
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб может подписать одного-двух игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

– По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждем его решения и решения клуба.

– Получается, возможен еще один трансфер на выход. Ждете ли вы трансферов на вход на этом втором зимнем сборе?

– Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока – в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет. Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену.

По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника, плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно.

Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то.

Еще по теме:
Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела 4
Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона 1
Орлов обвинил Семака в ситуации с Венделом 3
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1769816879
Значит опять будут трясти.
Ответить
Главные новости
«Спартак» хочет избавиться от трех игроков, жеребьевка стыков в еврокубках, возможный саботаж в «Локо» и другие новости
01:27
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
01:11
Семак ответил, сколько еще новичков ждать в «Зените»
01:00
1
Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»
00:48
2
«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии
00:24
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Вчера, 23:50
Фото«Крылья Советов» подписали еще одного форварда
Вчера, 23:42
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»
Вчера, 23:35
«Панатинаикос» возобновил интерес к футболисту «Спартака»
Вчера, 23:23
2
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
Вчера, 23:11
1
Все новости
Все новости
Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца
00:36
1
Стало известно, сколько «Пари НН» заплатил за «Рокки» Бальбоа
00:12
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Вчера, 23:50
Фото«Крылья Советов» подписали еще одного форварда
Вчера, 23:42
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»
Вчера, 23:35
«Панатинаикос» возобновил интерес к футболисту «Спартака»
Вчера, 23:23
2
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
Вчера, 23:11
1
Игрок «Локомотива» пригрозил Галактионову саботажем
Вчера, 22:44
2
Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»
Вчера, 22:22
4
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова
Вчера, 21:57
3
Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела
Вчера, 21:30
4
Джанашия присоединился к ЦСКА
Вчера, 21:19
ЦСКА подтвердил уход форварда
Вчера, 21:13
4
Реакция фанатов «Зенита» на трансфер Джона Джона
Вчера, 20:46
11
ВидеоПервый комментарий Шуманского после ухода из ЦСКА
Вчера, 20:34
Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона
Вчера, 20:18
1
ВидеоВ РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа
Вчера, 20:07
1
Реакция агента Мартинса на желание «Спартака» избавиться от игрока
Вчера, 19:59
4
«Зенит» хотят лишить Энрике
Вчера, 19:47
19
«Зенит» теряет защитника: подробности
Вчера, 19:34
4
Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»
Вчера, 19:17
6
Орлов обвинил Семака в ситуации с Венделом
Вчера, 18:59
3
Инсайд о будущем Кисляка
Вчера, 18:45
1
Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»
Вчера, 18:29
1
Талалаев взял защитника ЦСКА на просмотр в «Балтику»
Вчера, 18:12
2
Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением
Вчера, 17:51
3
«Спартак» ищет новые клубы для трех футболистов
Вчера, 17:33
37
«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом
Вчера, 17:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 