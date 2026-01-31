Семак ответил, сколько еще новичков ждать в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб может подписать одного-двух игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

– По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждем его решения и решения клуба.

– Получается, возможен еще один трансфер на выход. Ждете ли вы трансферов на вход на этом втором зимнем сборе?

– Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока – в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет. Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену.

По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника, плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно.

Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то.