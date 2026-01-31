Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил трансфер атакующего полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит».
«Зенит» отлично работает на латиноамериканском рынке. Можно назвать многих футболистов, кого они успешно подписали.
Например, Малком и Клаудиньо. Кто‑то скажет, что переходы были за большие деньги, но «сине‑бело‑голубые» потом успешно продавали этих игроков», – сказал Ловчев.
- Джон Джон перешел за 18+4 млн евро и заключил контракт до лета 2031 года.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
Источник: «Матч ТВ»