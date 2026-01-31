Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил трансфер атакующего полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит».

«Зенит» отлично работает на латиноамериканском рынке. Можно назвать многих футболистов, кого они успешно подписали.

Например, Малком и Клаудиньо. Кто‑то скажет, что переходы были за большие деньги, но «сине‑бело‑голубые» потом успешно продавали этих игроков», – сказал Ловчев.