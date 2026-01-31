Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца

Сегодня, 00:36
1

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил трансфер атакующего полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит».

«Зенит» отлично работает на латиноамериканском рынке. Можно назвать многих футболистов, кого они успешно подписали.

Например, Малком и Клаудиньо. Кто‑то скажет, что переходы были за большие деньги, но «сине‑бело‑голубые» потом успешно продавали этих игроков», – сказал Ловчев.

  • Джон Джон перешел за 18+4 млн евро и заключил контракт до лета 2031 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.

Еще по теме:
Ловчев призвал «Спартак» избавиться от основного игрока 16
Ловчев оценил трансфер Сауся в «Спартак» 7
Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки» 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Джон Джон Ловчев Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1769823771
При чем здесь отличная работа, главное есть бабло, вот это отлично. А вот в Нижнем и Крыльях всё плохо, но по смыслу Жеки "работать не умеют как в Зените.
Ответить
Главные новости
«Спартак» хочет избавиться от трех игроков, жеребьевка стыков в еврокубках, возможный саботаж в «Локо» и другие новости
01:27
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
01:11
Семак ответил, сколько еще новичков ждать в «Зените»
01:00
1
Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»
00:48
2
«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии
00:24
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Вчера, 23:50
Фото«Крылья Советов» подписали еще одного форварда
Вчера, 23:42
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»
Вчера, 23:35
«Панатинаикос» возобновил интерес к футболисту «Спартака»
Вчера, 23:23
2
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
Вчера, 23:11
1
Все новости
Все новости
Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца
00:36
1
Стало известно, сколько «Пари НН» заплатил за «Рокки» Бальбоа
00:12
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Вчера, 23:50
Фото«Крылья Советов» подписали еще одного форварда
Вчера, 23:42
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»
Вчера, 23:35
«Панатинаикос» возобновил интерес к футболисту «Спартака»
Вчера, 23:23
2
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
Вчера, 23:11
1
Игрок «Локомотива» пригрозил Галактионову саботажем
Вчера, 22:44
2
Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»
Вчера, 22:22
4
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова
Вчера, 21:57
3
Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела
Вчера, 21:30
4
Джанашия присоединился к ЦСКА
Вчера, 21:19
ЦСКА подтвердил уход форварда
Вчера, 21:13
4
Реакция фанатов «Зенита» на трансфер Джона Джона
Вчера, 20:46
11
ВидеоПервый комментарий Шуманского после ухода из ЦСКА
Вчера, 20:34
Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона
Вчера, 20:18
1
ВидеоВ РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа
Вчера, 20:07
1
Реакция агента Мартинса на желание «Спартака» избавиться от игрока
Вчера, 19:59
4
«Зенит» хотят лишить Энрике
Вчера, 19:47
19
«Зенит» теряет защитника: подробности
Вчера, 19:34
4
Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»
Вчера, 19:17
6
Орлов обвинил Семака в ситуации с Венделом
Вчера, 18:59
3
Инсайд о будущем Кисляка
Вчера, 18:45
1
Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»
Вчера, 18:29
1
Талалаев взял защитника ЦСКА на просмотр в «Балтику»
Вчера, 18:12
2
Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением
Вчера, 17:51
3
«Спартак» ищет новые клубы для трех футболистов
Вчера, 17:33
37
«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом
Вчера, 17:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 