«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии

«Реал» не захотел подписывать нового хавбека во время зимнего трансферного окна.

Свои услуги мадридскому клубу предлагали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Рубен Невеш («Аль-Хиляль»).

Руководство «Реала» отказалось от приобретений в январе – они убеждены, что состав хорошо укомплектован и не нуждается в усилении.