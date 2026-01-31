«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии

«Реал» не захотел подписывать нового хавбека во время зимнего трансферного окна.
Свои услуги мадридскому клубу предлагали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Рубен Невеш («Аль-Хиляль»).
Руководство «Реала» отказалось от приобретений в январе – они убеждены, что состав хорошо укомплектован и не нуждается в усилении.
- Фернандеш в этом сезоне забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 22 матчах. Его рыночная стоимость – 40 млн евро.
- В активе Невеша 9+6 в 23 играх. Его рыночная стоимость – 25 млн евро.
Источник: Madrid Universal