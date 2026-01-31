Введите ваш ник на сайте
«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии

Сегодня, 00:24

«Реал» не захотел подписывать нового хавбека во время зимнего трансферного окна.

Свои услуги мадридскому клубу предлагали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Рубен Невеш («Аль-Хиляль»).

Руководство «Реала» отказалось от приобретений в январе – они убеждены, что состав хорошо укомплектован и не нуждается в усилении.

  • Фернандеш в этом сезоне забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 22 матчах. Его рыночная стоимость – 40 млн евро.
  • В активе Невеша 9+6 в 23 играх. Его рыночная стоимость – 25 млн евро.

Источник: Madrid Universal
Испания. Примера Манчестер Юнайтед Аль-Хиляль Реал Фернандеш Бруну Невеш Рубен
