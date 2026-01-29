Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал об эмоциях перед матчами с главными командами Испании.

«Некоторые игроки «Сельты» потели уже в автобусе по дороге на «Сантьяго Бернабеу», но я спокойно к этому относился, потому что играл за «Спартак» в «Лужниках» при 100 тысячах зрителей.

Одноклубники тряслись в раздевалке, а я не мог понять, что с ними происходит: ведь такая же команда и такие же люди играют против нас.

Меня этим было не удивить, хоть и согласен, аура у стадиона была особенная. И против «Барселоны» на «Камп Ноу» такая же история была.

А ведь я уже рассказывал, что мог переехать из Виго в Мадрид. Трансфер не состоялся, так как в клубе запросили 25 миллионов евро; за такого возрастного футболиста мадридцы не могли заплатить такую сумму», – заявил Мостовой.