Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»

Сегодня, 21:47
2

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал об эмоциях перед матчами с главными командами Испании.

«Некоторые игроки «Сельты» потели уже в автобусе по дороге на «Сантьяго Бернабеу», но я спокойно к этому относился, потому что играл за «Спартак» в «Лужниках» при 100 тысячах зрителей.

Одноклубники тряслись в раздевалке, а я не мог понять, что с ними происходит: ведь такая же команда и такие же люди играют против нас.

Меня этим было не удивить, хоть и согласен, аура у стадиона была особенная. И против «Барселоны» на «Камп Ноу» такая же история была.

А ведь я уже рассказывал, что мог переехать из Виго в Мадрид. Трансфер не состоялся, так как в клубе запросили 25 миллионов евро; за такого возрастного футболиста мадридцы не могли заплатить такую сумму», – заявил Мостовой.

  • Россиянин был в «Сельте» с 1996 по 2004 год.
  • Его статистика: 290 матчей, 72 гола, 55 ассистов.

Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Сельта Реал Барселона Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1769713266
Бедный Саня.Вроде не 90 лет ему...А осталось --только воспоминаниями жить.В настоящем ничего нет.Не игрок.Не тренер. К футболу отношения не имеющий.
Ответить
гууд
1769713270
«Некоторые игроки «Сельты» потели уже в автобусе по дороге на «Сантьяго Бернабеу», но я спокойно к этому относился, потому что играл за «Спартак» в «Лужниках» при 100 тысячах зрителей. Ты серьёзно? Ты бы еще сказал: "я не паниковал по дороге, я же в Москве по дорогам ездил")))
Ответить
