Антони пинал и швырял предметы после замены в матче Ла Лиги

Вингер «Бетиса» Антони разозлился после замены на 60-й минуте гостевого матча 21-го тура Примеры с «Алавесом» (1:2).

Направляясь на скамейку запасных, он пнул лежавшие рядом предметы, в том числе сумку, и швырнул перчатки, затем вскочил с места и начал что-то яростно выкрикивать. После этого бразилец сел, закрыв лицо руками.

Антони заменили при счете 0:2.