Антони пинал и швырял предметы после замены в матче Ла Лиги

Сегодня, 08:14

Вингер «Бетиса» Антони разозлился после замены на 60-й минуте гостевого матча 21-го тура Примеры с «Алавесом» (1:2).

Направляясь на скамейку запасных, он пнул лежавшие рядом предметы, в том числе сумку, и швырнул перчатки, затем вскочил с места и начал что-то яростно выкрикивать. После этого бразилец сел, закрыв лицо руками.

Антони заменили при счете 0:2.

  • В этом сезоне 25-летний вингер провел за «Бетис» 24 матча, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.
  • Бразилец перешел в испанский клуб из «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Бетис Алавес Антони
