Реакция Мостового на возможное назначение Эмери в «Реал»

Александр Мостовой высказался о том, что Унаи Эмери может возглавить «Реал».

Сообщалось, что экс-тренера «Спартака» рассматривают на замену Альваро Арбелоа по окончании сезона.

Сейчас он работает в «Астон Вилле».

«Я думаю, что Унаи Эмери – это отличный вариант для «Реала», но мне непонятно увольнение Хаби Алонсо. Зачем тогда назначали? Чтобы после первого же поражения уволить? Это странно.

Но в футболе всегда так. Есть результат – тебя на руках носят, нет результата – те же самые люди будут бросать в тебя камни. Также сейчас придет новый тренер, не даст результата и его уволят (смеется).

Но, на мой взгляд, у мадридцев никакого спада нет, так как команда продолжает бороться с «Барселоной» за чемпионство в Ла Лиге и не вылетела из Лиги чемпионов, а сыграет в плей-офф.

Ну пропустили случайный гол от «Бенфики», и что? Просто в больших клубах болельщики и руководители всегда слишком требовательны», – заявил Мостовой.