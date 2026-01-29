Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Мостового на возможное назначение Эмери в «Реал»

Сегодня, 19:45
1

Александр Мостовой высказался о том, что Унаи Эмери может возглавить «Реал».

  • Сообщалось, что экс-тренера «Спартака» рассматривают на замену Альваро Арбелоа по окончании сезона.
  • Сейчас он работает в «Астон Вилле».

«Я думаю, что Унаи Эмери – это отличный вариант для «Реала», но мне непонятно увольнение Хаби Алонсо. Зачем тогда назначали? Чтобы после первого же поражения уволить? Это странно.

Но в футболе всегда так. Есть результат – тебя на руках носят, нет результата – те же самые люди будут бросать в тебя камни. Также сейчас придет новый тренер, не даст результата и его уволят (смеется).

Но, на мой взгляд, у мадридцев никакого спада нет, так как команда продолжает бороться с «Барселоной» за чемпионство в Ла Лиге и не вылетела из Лиги чемпионов, а сыграет в плей-офф.

Ну пропустили случайный гол от «Бенфики», и что? Просто в больших клубах болельщики и руководители всегда слишком требовательны», – заявил Мостовой.

Еще по теме:
Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?» 9
Мостовой проанализировал вратарский гол в ворота «Реала», выведший «Бенфику» в плей-офф ЛЧ 2
Мостовой дал согласие на съемки фильма про него 8
Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Астон Вилла Реал Эмери Унаи Мостовой Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1769705304
разве Алонсо не сам свалил?
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
67
Реакция Мостового на возможное назначение Эмери в «Реал»
19:45
1
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
19:30
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
19:19
2
«Фенербахче» озвучил «Зениту» цену на Эн-Несири
18:55
7
ФотоСуперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа
18:36
3
Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»
18:18
4
ВидеоСоболев показал, как опозорился на гольфе
18:06
3
Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?»
17:57
9
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:42
1
Все новости
Все новости
Генич прокомментировал интерес «Реала» к Эмери
17:17
3
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»
13:03
14
«Атлетико» интересуется экс-нападающим «Зенита»
Вчера, 18:43
3
Основной игрок сборной Испании рискует пропустить ЧМ-2026
Вчера, 17:47
ВидеоНа стадионе «Барселоны» заметили крысу перед решающим матчем ЛЧ
Вчера, 15:57
10
В «Сосьедаде» ждут, что Захарян станет одним из лучших в команде
Вчера, 12:02
5
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Черданцев пожалел российского легионера в Европе
27 января
Аршавин: «Надеюсь, что у Арбелоа в «Реале» ничего не получится»
27 января
6
Ди Мария назвал лучшего тренера в карьере: «Он дал мне все»
27 января
ФотоСын Марсело подписал первый профессиональный договор с «Реалом»
27 января
Стало известно, как изменилась атмосфера в «Реале» после смены тренера
26 января
Антони пинал и швырял предметы после замены в матче Ла Лиги
26 января
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»
26 января
4
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
25 января
Примера. «Барселона» разгромила «Овьедо»
25 января
1
Стало известно, почему Силва может перейти из «Сити» в «Барселону»
25 января
«ПСЖ» купит полузащитника «Барселоны»
25 января
Карпин рассказал подробности о травме Захаряна
25 января
1
В «Сосьедаде» сообщили срок восстановления Захаряна после очередной травмы
25 января
Карпин прокомментировал сложную ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»
25 января
Каррагер выявил виновного в увольнении Алонсо из «Реала»
25 января
1
Мбаппе забил «Вильярреалу» паненкой и посвятил гол Браиму Диасу
25 января
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Вильярреалом» (2:0) и выход в лидеры
25 января
Добровинский: «Брак между Захаряном и испанским футболом не получился»
24 января
Захарян не попал в заявку «Сосьедада» на фоне слухов об уходе
24 января
2
ВидеоФанаты «Севильи» провели траурную процессию по клубу
24 января
Обновленная информация по возможному уходу Захаряна из «Сосьедада»
24 января
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 