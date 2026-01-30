Стало известно, когда Педри сможет вернуться в состав «Барселоны»

Полузаащитник «Барселоны» Педри сможет вернуться в строй после травмы к концу февраля.
Позитивным фактором для игрока стал прямой выход команд в 1/8 финала Лиги чемпионов с 5-го места по итогам общего этапа. «Блауграна» не сыграет в стыковых матчах, что позволит Педри восстанавливаться без излишнего давленияя.
Люди, ежедневно работающие с Педри на базе, отмечает, что он переживает новую травму иначе, чем предыдущую. Сейчас он выглядит гораздо сильнее и увереннее, чем во время предыдущего повреждения, когда у него было плохое настроение.
Восстановление футболиста проходит хорошо, и он сохраняет позитивный настрой. Полузащитник уверен, что вернется на поле к важным матчам.
- Педри получил травму в Праге в игре Лиги чемпионов против «Славии» 21 января.
- В этом сезоне 23-летний хавбек провел за «Барселону» 25 матчей, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.
Источник: Sport.es