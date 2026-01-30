Стало известно, когда Педри сможет вернуться в состав «Барселоны»

Полузаащитник «Барселоны» Педри сможет вернуться в строй после травмы к концу февраля.

Позитивным фактором для игрока стал прямой выход команд в 1/8 финала Лиги чемпионов с 5-го места по итогам общего этапа. «Блауграна» не сыграет в стыковых матчах, что позволит Педри восстанавливаться без излишнего давленияя.

Люди, ежедневно работающие с Педри на базе, отмечает, что он переживает новую травму иначе, чем предыдущую. Сейчас он выглядит гораздо сильнее и увереннее, чем во время предыдущего повреждения, когда у него было плохое настроение.

Восстановление футболиста проходит хорошо, и он сохраняет позитивный настрой. Полузащитник уверен, что вернется на поле к важным матчам.