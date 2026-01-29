Рафинья: «Я заслужил «Золотой мяч»

Вингер «Барселоны» Рафинья заявил о несогласии с результатами голосования за обладателя «Золотого мяча» в 2025 году.

Бразилец стал пятым в итоговом рейтинге.

Награду взял нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Я был расстроен, потому что ожидал большего. Думал, что точно попаду в тройку лучших. Знал, что выиграть «Золотой мяч» будет сложно, потому что многое зависит от успеха в Лиге чемпионов.

Могу сказать, что очень доволен проведенным сезоном, и никакая индивидуальная награда не перечеркнет того, чего я добился.

Мой выбор топ-3 «Золотого мяча»? Лично я бы поставил себя на первое место! Считаю, что индивидуальная награда не должна присуждаться по итогам одного турнира.

Иcходя из этого, думаю, что заслужил занять первое место за то, чего добился в течение сезона, за титулы, которые я выиграл, за показатели, которых я добился, и за все, что я сделал на поле.

Кого бы я еще включил в тройку? Буду поддерживать свою команду. Я бы выбрал Ламина [Ямаля] и Педри.

Дембеле? Четвертый, ладно. Достаточно справедливо«, – сказал Рафинья.