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Черданцев пожалел российского легионера в Европе

27 января, 19:19

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном.

  • 17 января стало известно о новой травме российского футболиста.
  • У 22-летнего хавбека проблемы с икроножной мышцей.
  • В этом сезоне Захарян забил 1 гол в 16 матчах.

– Что Захаряну делать в такой ситуации?

– К сожалению, бывает, что талантливые игроки склонны к травмам. Не знаю, как в юном возрасте предотвратить такой травматизм. Можно только посочувствовать.

Здоровье для спортсмена – это краеугольный камень. Футбол это тяжелый вид спорта, многие со стороны недооценивают нагрузок футболистов, самый незащищенный из контактных видов спорта, как известно.

Арсена жалко, парень талантливый, фактически, два года футбола потеряны. Конечно, он приобрел определенный опыт нахождения в крепкой команде топового чемпионата, это польза на перспективу. Но надо играть, годы проходят, а футбольный век короткий.

Если ты не играешь, то весь этот опыт сводится на нет. Может быть, это особенность здоровья, или еще какие‑то причины. Можно только пожалеть, что у него так все не складывается.

– Может ли помочь смена обстановки и аренда в другой клуб?

– Если есть хронические проблемы, то как аренда может помочь человеку не получать травмы? У травм может быть накопительный эффект, что поначалу о себе знать не дает.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Черданцев Георгий
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