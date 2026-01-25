Примера. «Барселона» разгромила «Овьедо»

«Барселона» дома победила «Овьедо» со счетом 3:0 в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Все голы хозяева забили во втором тайме. Отличились Дани Ольмо на 52-й минуте, Рафинья на 57-й и Ламин Ямаль на 73-й.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 52 очками после 21 матча. Команда опережает «Реал» на 1 балл.
«Овьедо» продлил безвыигрышную серию до 15 матчей. Команда идет на 20-й строчке в Примере с 13 очками.
Испания. Примера. 21 тур
Барселона - Овьедо - 3:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Ольмо, 52; 2:0 - Рафинья, 57; 3:0 - Л. Ямаль, 73.
Источник: «Бомбардир»