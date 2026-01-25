Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что в матче 21-го тура Примеры с «Овьедо» (3:0) его команда играла не лучшим образом.

«Мы играли не хорошо, я знаю. Особенно в первой половине. Команда поработала фантастически в последние недели и месяцы.

Во втором тайме мы играли лучше. У нас много игр и переездов – это не оправдание, но сегодня нам было трудно предстать в лучшей форме.

Ламин забил фантастический гол. Третий гол в этом матче, прекрасный для него. Счет 3:0 очень важен. Ошибки и давление – это часть игры. Во втором тайме мы сделали много хорошего в сравнении с первым», – сказал Флик.