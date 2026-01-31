«Спартак» хочет избавиться от трех игроков, жеребьевка стыков в еврокубках, возможный саботаж в «Локо» и другие новости

«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии

Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов и Лиги Европы

Назван клуб, с которым ведет переговоры Черышев – Денису пригрозили проблемами с законом

«Зенит» хотят лишить Энрике

«Спартак» ищет новые клубы для трех футболистов

«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков, защитник «Локомотива» не поехал

ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию, другой легионер отказывается покидать клуб

961-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Холуд»

Игрок «Локомотива» пригрозил Галактионову саботажем – есть реакция агента

«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии