В РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа

«Пари НН» объявил о трансфере нападающего Адриана «Рокки» Бальбоа.

«Пари НН» подписал контракт с форвардом на 1,5 года с возможность продления ещe на один», – написали нижегородцы.

Россияне заплатят 800 тысяч евро в четыре транша.