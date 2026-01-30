В РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа

«Пари НН» объявил о трансфере нападающего Адриана «Рокки» Бальбоа.
«Пари НН» подписал контракт с форвардом на 1,5 года с возможность продления ещe на один», – написали нижегородцы.
Россияне заплатят 800 тысяч евро в четыре транша.
- Перед переходом в нижегородский клуб Бальбоа выступал за аргентинский «Расинг».
- В общей сложности в карьере нападающего 349 игр, в которых на его счету 80 мячей и 30 результативных передач.
- «Пари НН» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»