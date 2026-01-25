В «Сосьедаде» сообщили срок восстановления Захаряна после очередной травмы

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о сроках восстановления полузащитника Арсена Захаряна.
«Захарян должен приступить к тренировкам с командой через несколько дней. Он будет готов к баскскому дерби против «Атлетика», – сказал Мундуате.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: Sport24