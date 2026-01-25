В «Сосьедаде» сообщили срок восстановления Захаряна после очередной травмы

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о сроках восстановления полузащитника Арсена Захаряна.

«Захарян должен приступить к тренировкам с командой через несколько дней. Он будет готов к баскскому дерби против «Атлетика», – сказал Мундуате.