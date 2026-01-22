Рейтинг топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами в прошлом сезоне

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира в сезоне-2024/25.

Рейтинг в третий раз подряд возглавил «Реал», заработавший 1,161 миллиарда евро.

Коммерческие доходы «Мадрида» выросли на 23% по сравнению с прошлым сезоном – до 593,6 миллиона евро. Этому способствовали улучшение продаж товаров и появление новых коммерческих партнеров. При этом выручка клуба в дни матчей снизилась на 6% и составила 232,5 миллиона евро. На ТВ-трансляциях «Реал» заработал 334,9 миллиона евро.

Топ-20 рейтинга Deloitte по доходам клубов в прошлом сезоне выглядит так:

1. «Реал» – 1,161 миллиарда евро;

2. «Барселона» – 974,8 миллиона евро;

3. «Бавария» – 860,6 миллиона;

4. «ПСЖ» – 837 миллионов;

5. «Ливерпуль» – 836,1 миллиона;

6. «Манчестер Сити» – 829,3 миллиона;

7. «Арсенал» – 821,7 миллиона;

8. «Манчестер Юнайтед» – 793,1 миллиона;

9. «Тоттенхэм» – 672,6 миллиона;

10. «Челси» – 584,1 миллиона;

11. «Интер» – 537,5 миллиона;

12. «Боруссия Д» – 531,3 миллиона;

13. «Атлетико» – 454,5 миллиона;

14. «Астон Вилла» – 450,2 миллиона;

15. «Милан» – 410,4 миллиона;

16. «Ювентус» – 401,7 миллиона;

17. «Ньюкасл» – 398,4 миллиона;

18. «Штутгарт» – 296,3 миллиона;

19. «Бенфика» – 283,4 миллиона;

20. «Вест Хэм» – 276 миллионов.