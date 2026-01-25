Каррагер выявил виновного в увольнении Алонсо из «Реала»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал отставку главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.

По мнению Каррагера, виноват нападающий Винисиус.

«Винисиус – главная проблема. Именно поэтому тренер потерял работу. Как это работает, мы все знаем.

Но не начинай плакать в туннеле из-за свиста фанатов! Ты причина увольнения тренера! Никакого сочувствия к нему. Алонсо знал это, он знал, во что ввязывался. Но не начинай плакать в туннеле», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.