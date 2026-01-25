Каррагер выявил виновного в увольнении Алонсо из «Реала»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал отставку главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.
По мнению Каррагера, виноват нападающий Винисиус.
«Винисиус – главная проблема. Именно поэтому тренер потерял работу. Как это работает, мы все знаем.
Но не начинай плакать в туннеле из-за свиста фанатов! Ты причина увольнения тренера! Никакого сочувствия к нему. Алонсо знал это, он знал, во что ввязывался. Но не начинай плакать в туннеле», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.
- Нынешний контракт бразильца с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- В этом сезоне 25-летний Винисиус провел за «Реал» 31 матч, забил 7 голов, сделал 11 ассистов.
- Алонсо в «Реале» сменил Альваро Арбелоа.
Источник: Metaratings