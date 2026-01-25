Введите ваш ник на сайте
Каррагер выявил виновного в увольнении Алонсо из «Реала»

Сегодня, 10:58
1

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал отставку главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.

По мнению Каррагера, виноват нападающий Винисиус.

«Винисиус – главная проблема. Именно поэтому тренер потерял работу. Как это работает, мы все знаем.

Но не начинай плакать в туннеле из-за свиста фанатов! Ты причина увольнения тренера! Никакого сочувствия к нему. Алонсо знал это, он знал, во что ввязывался. Но не начинай плакать в туннеле», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

  • Нынешний контракт бразильца с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • В этом сезоне 25-летний Винисиус провел за «Реал» 31 матч, забил 7 голов, сделал 11 ассистов.
  • Алонсо в «Реале» сменил Альваро Арбелоа.

Источник: Metaratings
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус Алонсо Хаби
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1769330513
ВИНИИИ провокатор
Ответить
