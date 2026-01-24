Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Добровинский: «Брак между Захаряном и испанским футболом не получился»

Добровинский: «Брак между Захаряном и испанским футболом не получился»

Вчера, 22:14

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал надвигающийся уход Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

«Думаю, сказка Захаряна в Европе потихоньку заканчивается. Брак между ним и испанским футболом, увы, не получился. Он совсем другого плана футболист, ему больше подходит итальянский футбол.

Самый лучший вариант для него сейчас – это вернуться туда, где он был героем, где его ждут, а именно в Россию, в «Динамо», – сказал Добровинский.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
