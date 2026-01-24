Добровинский: «Брак между Захаряном и испанским футболом не получился»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал надвигающийся уход Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

«Думаю, сказка Захаряна в Европе потихоньку заканчивается. Брак между ним и испанским футболом, увы, не получился. Он совсем другого плана футболист, ему больше подходит итальянский футбол.

Самый лучший вариант для него сейчас – это вернуться туда, где он был героем, где его ждут, а именно в Россию, в «Динамо», – сказал Добровинский.