Добровинский: «Брак между Захаряном и испанским футболом не получился»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал надвигающийся уход Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».
«Думаю, сказка Захаряна в Европе потихоньку заканчивается. Брак между ним и испанским футболом, увы, не получился. Он совсем другого плана футболист, ему больше подходит итальянский футбол.
Самый лучший вариант для него сейчас – это вернуться туда, где он был героем, где его ждут, а именно в Россию, в «Динамо», – сказал Добровинский.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
