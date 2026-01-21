Винисиус поставил точку в разговорах об уходе из «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус дал понять, что не собирается покидать команду.
«Я хочу оставаться в «Реале» долгое время.
Продление контракта? У меня остался ещe год. Мы очень спокойны. Я доверяю президенту, он доверяет мне, у нас очень хорошие отношения. Мы всe уладим в нужное время. Не нужно торопиться», – сказал Винисиус.
- Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года.
- В этом сезоне 25-летний нападающий провел 20 матчей в Примере: 5 голов, 5 ассистов.
- Игрок стоит 150 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо