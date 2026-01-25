Названа конкретная дата, когда Артига возглавит «Спартак»

Агент главного тренера «Рубина» Франка Артиги Дмитрий Селюк предрек, что испанца в 2027 году выкупит «Спартак».

Артига подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.

До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».

С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.

«Будет очень интересно посмотреть на конкуренцию между Артигой и Хуаном Карлосом Карседо. Думаю, «Спартаку» в этом сезоне ничего не светит, и Карседо будет готовить команду уже к следующему сезону.

Для меня не будет удивлением и неожиданностью, если через полтора сезона тот же «Спартак» захочет выкупить Артигу. Вот увидите, так и будет. Работа Артиги многим будет нравиться», – сказал Селюк.