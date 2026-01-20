Введите ваш ник на сайте
  • Новый тренер «Рубина» видел легендарную победу над «Барселоной»: «Я был на стадионе»

Новый тренер «Рубина» видел легендарную победу над «Барселоной»: «Я был на стадионе»

20 января, 23:23
1

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился впечатлениями от победы казанцев над «Барселоной» в Лиге чемпионов-2009/10.

– Вы наверняка знакомы с историей «Рубина»: команда обыгрывала «Барселону» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов. Правда, что вы были на той игре на стадионе и вживую видели победу казанской команды?

– Да, действительно, я был на стадионе и видел ту победу «Рубина». И должен сказать,что эхо той победы в Испании можно услышать и сейчас. Мой переход в «Рубин» активно обсуждался в испанской прессе во многом в контексте той самой победы.

Потому что, если в Каталонии и Испании есть какая-то известная всем российская команда, то это казанский «Рубин», благодаря победе над «Барсой», у которой был очень хороший и сильный состав, и которая была практически непобедимой, но «Рубин» победил их.

Этот матч помнят все, потому что это была победа над одной из лучших команды «Барселоны» в истории.

  • Артига подписал контракт до лета 2027 года.
  • До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».
  • С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.

Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Рубин Барселона Артига Франк
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1768969670
Время было другое, Рубин был другой...
Ответить
