Новый тренер «Рубина» видел легендарную победу над «Барселоной»: «Я был на стадионе»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился впечатлениями от победы казанцев над «Барселоной» в Лиге чемпионов-2009/10.

– Вы наверняка знакомы с историей «Рубина»: команда обыгрывала «Барселону» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов. Правда, что вы были на той игре на стадионе и вживую видели победу казанской команды?

– Да, действительно, я был на стадионе и видел ту победу «Рубина». И должен сказать,что эхо той победы в Испании можно услышать и сейчас. Мой переход в «Рубин» активно обсуждался в испанской прессе во многом в контексте той самой победы.

Потому что, если в Каталонии и Испании есть какая-то известная всем российская команда, то это казанский «Рубин», благодаря победе над «Барсой», у которой был очень хороший и сильный состав, и которая была практически непобедимой, но «Рубин» победил их.

Этот матч помнят все, потому что это была победа над одной из лучших команды «Барселоны» в истории.