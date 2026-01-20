Футболиста «Зенита» назвали «бомбой замедленного действия»

2-кратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«История с оплачиваемым опозданием Вендела неприемлемая. Это бомба замедленного действия.

Если что-то позволено одному, будет позволяться и другим. Концепция разбитых окон: из маленьких преступлений выходят большие.

«Зениту» надо это пресекать. Вендел должен месяц или полтора бегать по кругу после такого. Может, тогда до него дойдeт, что нельзя так поступать.

Надо лишать его футбольных упражнений. Никто не любит много бегать», – сказал Попов.