Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболиста «Зенита» назвали «бомбой замедленного действия»

Футболиста «Зенита» назвали «бомбой замедленного действия»

20 января, 19:00
6

2-кратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

  • Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.
  • Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«История с оплачиваемым опозданием Вендела неприемлемая. Это бомба замедленного действия.

Если что-то позволено одному, будет позволяться и другим. Концепция разбитых окон: из маленьких преступлений выходят большие.

«Зениту» надо это пресекать. Вендел должен месяц или полтора бегать по кругу после такого. Может, тогда до него дойдeт, что нельзя так поступать.

Надо лишать его футбольных упражнений. Никто не любит много бегать», – сказал Попов.

Еще по теме:
«Ну и что?»: Губерниев оправдал прогуливающего сборы «Зенита» Вендела 19
Зенитовца Вендела призвали ответить за свое поведение 21
Вендел прогуливает сборы «Зенита» 11
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1768933784
Продать его, если играть не хочет, всё равно играет так себе
Ответить
ScarlettOgusania
1768971137
в "Кресты" Вендела на хлеб и воду...)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768977718
так мартышки в этом клубе давно себя ведут как ноющая мартышка из Реала - они давно не считаются ни с тренером, ни с его требованиями. Теперь осталось, чтобы Вендел тоже начал штрафовать за опоздания на тренировки игроков, как Виниссиус будет теперь в Реале... Зениту надо искать нового жесткого тренера, к тому же умного и понимающего в тактике и как использовать сильные стороны своего состава... Но пока еврокубков нет, мюллер Сереже будет и так покупать картонные медальки и кубки... и будет клуб и дальше ассоциироваться с прИнтером в Италии, которого там тоже считали долгое время административным бумажным чемпионом....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1768985516
Садистское предложение. Но правильное! """""""""""
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
5
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
6
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
7
Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу
11:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 