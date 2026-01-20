ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника

ЦСКА не оставляет попыток усилиться центральным защитником «Аль-Васла» Адриэлсоном.
Клубы не могли договориться о сумме трансфера. Армейцы в итоге улучшили предложение до требуемого уровня.
Несмотря на это, «Аль-Васл» не отпустил бразильца, поскольку хочет сохранить его в составе.
- Адриэлсон провел за «Аль-Васл» 48 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- Он поиграл в Европе за «Лион» и «Андерлехт».
- ЦСКА видит в нем замену для ушедшего в «Зенит» Игоря Дивеева.
Источник: твиттер журналистки Раисы Симплисио