ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника

ЦСКА не оставляет попыток усилиться центральным защитником «Аль-Васла» Адриэлсоном.

Клубы не могли договориться о сумме трансфера. Армейцы в итоге улучшили предложение до требуемого уровня.

Несмотря на это, «Аль-Васл» не отпустил бразильца, поскольку хочет сохранить его в составе.