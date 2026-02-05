«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино

Центральный защитник «Аль-Васла» Адриэлсон имеет новый вариант продолжения карьеры в РПЛ.
В январе его не смог купить ЦСКА, который искал замену для Игоря Дивеева.
Теперь же 27-летний бразилец может оказаться в «Зените». Его агенты сами связались с петербургским клубом и предложили сотрудничество.
Посредники знают, что зенитовцам нужен новый игрок обороны в связи с потенциальным уходом Нино.
«Аль-Васл» оценивает Адриэлсона в 8,5 миллиона долларов.
- Рыночная стоимость бразильского футболиста – 3 миллиона евро.
- Он провел за «Аль-Васл» 52 матча, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Адриэлсон поиграл в Европе за «Лион» и «Андерлехт».
Источник: Legalbet