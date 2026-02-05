Введите ваш ник на сайте
«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино

Вчера, 13:59
6

Центральный защитник «Аль-Васла» Адриэлсон имеет новый вариант продолжения карьеры в РПЛ.

В январе его не смог купить ЦСКА, который искал замену для Игоря Дивеева.

Теперь же 27-летний бразилец может оказаться в «Зените». Его агенты сами связались с петербургским клубом и предложили сотрудничество.

Посредники знают, что зенитовцам нужен новый игрок обороны в связи с потенциальным уходом Нино.

«Аль-Васл» оценивает Адриэлсона в 8,5 миллиона долларов.

  • Рыночная стоимость бразильского футболиста – 3 миллиона евро.
  • Он провел за «Аль-Васл» 52 матча, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
  • Адриэлсон поиграл в Европе за «Лион» и «Андерлехт».

Еще по теме:
Стала известна позиция ЦСКА по Адриэлсону и Андраде
ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника 3
У ЦСКА сорвался трансфер защитника на замену Дивееву 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Первый дивизион Зенит Аль-Васл Нино Адриэлсон
Комментарии (6)
Semenycch
1770292600
По завершению сезона Нино может уйти, если захочет, а сейчас пошли все вон со своим бредом!
Ответить
S.K.V.
1770293929
нино очень хорошо играет, зачем его менять
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770294456
Пока Нино на своём месте и никуда не собирается. Даже русский язык выучил. Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1770297772
Правильно.нинка заработала,надо теперь другим жителям бразильских деревень заработать.грязпрём ведь как делает,россиян обдирает,а бразил обогащает..
Ответить
рылы
1770302004
проще вернуть ренана из аренды.
Ответить
