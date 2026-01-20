Бубнов оценил перспективы Гонду в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе Лусиано Гонду в ЦСКА.

Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.

Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.

«Сейчас Лусиано в ЦСКА получит практику, это будет игрок стартового состава. Плюс его хорошо встретили.

Поэтому, думаю, сейчас он весь свой потенциал реализует, и это усиление для ЦСКА. Думаю, он сразу начнeт забивать.

Ещe мы сейчас посмотрим контрольные игры, как они будут играть. Моментов будет много, как и у «Зенита», потому что там сейчас есть кому создавать.

А у него будет время для того, чтобы адаптироваться и реализовывать их», – заявил Бубнов.