Против «Крыльев Советов» подали новый многомиллионный иск

19 января в Арбитражный суд Москвы поступил новый иск к «Крыльям Советов» о взыскании около 146 миллионов рублей.
Его направила компания «РТ-Капитал», дочерняя структура корпорации «Ростех».
Основания исковых требований пока не сообщаются.
- Год назад «РТ-капитал» потребовал от «Крыльев» погасить задолженность в размере 897 миллионов рублей.
- Самарцы не выплачивали долг с 2016 года.
- В декабре клуб выплатил компании 535 миллионов рублей.
- «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 12-м месте в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»