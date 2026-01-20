Против «Крыльев Советов» подали новый многомиллионный иск

19 января в Арбитражный суд Москвы поступил новый иск к «Крыльям Советов» о взыскании около 146 миллионов рублей.

Его направила компания «РТ-Капитал», дочерняя структура корпорации «Ростех».

Основания исковых требований пока не сообщаются.