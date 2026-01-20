«Зенит» может выкупить форварда сборной России

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев остается трансферной целью «Зенита».

После продажи Матео Кассьерры петербургский клуб может возобновить переговоры о переходе 28-летнего футболиста.

Отступные в его контракте – 13 миллионов евро, но в «Зените» считают, что форвард сборной России не стоит этих денег.

Воробьева предлагают «Зениту» посредники, а «Локо» намерен сохранить его в составе.