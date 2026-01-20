У Карседо есть вопросы к обороне «Спартака»: «Надо понять, почему это происходило»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы об игре «красно-белых».

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков

– Мы все здесь крайне мотивированы. Тренерский штаб работает активно на тренировках, чтобы показать, что необходимо усердно работать.

Мы знали всех игроков заранее, но пока ты не поработаешь вживую, не сможешь до конца понять, каково это. Процесс идет.

– В какой футбол готовится играть «Спартак»?

– Понимаю, что у «Спартака» атакующий стиль со зрелищным футболом. Мы сделаем все, чтобы осчастливить болельщиков игрой на поле.

С другой стороны, «Спартак» в этом сезоне не так часто играл на ноль. Нам надо понять, почему это происходило.

Вадим Романов будет близко работать со мной. Он прекрасно знает чемпионат, местные особенности. Это будет ключевым в его работе.