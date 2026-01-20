Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • У Карседо есть вопросы к обороне «Спартака»: «Надо понять, почему это происходило»

У Карседо есть вопросы к обороне «Спартака»: «Надо понять, почему это происходило»

20 января, 19:19
4

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы об игре «красно-белых».

  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков

– Мы все здесь крайне мотивированы. Тренерский штаб работает активно на тренировках, чтобы показать, что необходимо усердно работать.

Мы знали всех игроков заранее, но пока ты не поработаешь вживую, не сможешь до конца понять, каково это. Процесс идет.

– В какой футбол готовится играть «Спартак»?

– Понимаю, что у «Спартака» атакующий стиль со зрелищным футболом. Мы сделаем все, чтобы осчастливить болельщиков игрой на поле.

С другой стороны, «Спартак» в этом сезоне не так часто играл на ноль. Нам надо понять, почему это происходило.

Вадим Романов будет близко работать со мной. Он прекрасно знает чемпионат, местные особенности. Это будет ключевым в его работе.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января.
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

«Максимальная вовлеченность»: «Спартак» показал работу Карседо на тренировках 3
Прогноз Абаскаля на работу Карседо в «Спартаке» 2
Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Там вот эти Абаскали все рядом не стоят» 12
...уефан
1768926633
...когда поймёшь, тебе захочется уехать...
Ответить
zigbert
1768929243
Наладить игру в обороне это будет половиной успеха.
Ответить
IVANRUS777
1768958961
Другой вопрос понимает ли сам Романов правильно ситуацию и сможет ли дать дельные советы главному тренеру.
Ответить
alefreddy
1769006166
с такой защитой о каком нуле в играх можно говорить.Да и Пупс чудачит
Ответить
