Ловчев ответил, кто быстрее пригласит Карпина – «Спартак» или «Реал Сосьедад»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о шансах Валерия Карпина вернуться к тренерской работе в Европе.

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

– Он много прожил в Испании и понятно, что вокруг этого много разговоров, тем более «Реал Сосьедад» не так уж здорово выступает.

Но должно еще много времени пройти до того, как он мог бы стать тренером этой команды.

– В целом, думаете, это возможно?

– Это больше возможно в России. В «Спартаке» меняют тренеров, как перчатки. Такое впечатление, что они ищут «Старика Хоттабыча»…

Даже не разбираются какой тренер, подходит ли он «Спартаку», какие игроки нужны… Через полгода платят тренеру неустойку и «до свидания».

У нас можно спрогнозировать, что Карпин быстрее окажется в «Спартаке», чем в заметной команде Испании. Там будут смотреть всю подноготную его тренерства, а каких‑то особых заслуг у него нет, честно говоря.