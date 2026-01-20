Ловчев ответил, кто быстрее пригласит Карпина – «Спартак» или «Реал Сосьедад»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о шансах Валерия Карпина вернуться к тренерской работе в Европе.
- Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).
- Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.
- После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».
– Он много прожил в Испании и понятно, что вокруг этого много разговоров, тем более «Реал Сосьедад» не так уж здорово выступает.
Но должно еще много времени пройти до того, как он мог бы стать тренером этой команды.
– В целом, думаете, это возможно?
– Это больше возможно в России. В «Спартаке» меняют тренеров, как перчатки. Такое впечатление, что они ищут «Старика Хоттабыча»…
Даже не разбираются какой тренер, подходит ли он «Спартаку», какие игроки нужны… Через полгода платят тренеру неустойку и «до свидания».
У нас можно спрогнозировать, что Карпин быстрее окажется в «Спартаке», чем в заметной команде Испании. Там будут смотреть всю подноготную его тренерства, а каких‑то особых заслуг у него нет, честно говоря.