Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой»

Александр Мостовой раскритиковал решение «Рубина» назначить Франка Артигу вместо Рашида Рахимова.
«Если честно, то я не знаю, кто такой Франк Артига.
Чемпионат Анголы? Ну, это вообще смешно. Столько футбольных людей в нашей стране, а в Казань едет работать человек, который тренировал в Анголе…
Сложно сказать, будет ли с ним лучше, чем с Рахимовым», – сказал Мостовой.
- Артига подписал контракт до лета 2027 года.
- До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».
- С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.
Источник: «РБ Спорт»