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  • Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой»

Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой»

15 января, 17:17
4

Александр Мостовой раскритиковал решение «Рубина» назначить Франка Артигу вместо Рашида Рахимова.

«Если честно, то я не знаю, кто такой Франк Артига.

Чемпионат Анголы? Ну, это вообще смешно. Столько футбольных людей в нашей стране, а в Казань едет работать человек, который тренировал в Анголе…

Сложно сказать, будет ли с ним лучше, чем с Рахимовым», – сказал Мостовой.

  • Артига подписал контракт до лета 2027 года.
  • До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».
  • С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Артига Франк Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1768487074
Мда, убрать Рахимова и поставить чувака из чемпионаты Анголы, это надо додуматься)))
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evgevg13
1768489733
Хреново, когда склероз начинает прогрессировать так рано...
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subbotaspartak
1768490109
Шурик, не в Анголе, а в САМОЙ АНГОЛЕ... почувствуйте разницу...
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Интерес
1768490330
До Анголы он "Химки" возглавлял, вороватого шефа которого Мост поддерживал, если память не изменяет.
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