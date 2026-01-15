Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой»

Александр Мостовой раскритиковал решение «Рубина» назначить Франка Артигу вместо Рашида Рахимова.

«Если честно, то я не знаю, кто такой Франк Артига.

Чемпионат Анголы? Ну, это вообще смешно. Столько футбольных людей в нашей стране, а в Казань едет работать человек, который тренировал в Анголе…

Сложно сказать, будет ли с ним лучше, чем с Рахимовым», – сказал Мостовой.