«Пари НН» объявил об уходе воспитанника «Локомотива»

Полузащитник Александр Трошечкин официально покинул «Пари НН».
Стороны по взаимному согласию расторгли контракт, истекавший летом 2026 года.
Сообщалось, что 29-летний футболист продолжит карьеру в «Роторе».
- Трошечкин выступал за «Пари НН» с июля 2023 года.
- Его статистика: 64 матча, 4 гола, 3 ассиста.
- Хавбек также известен по выступлениям за тульский «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Факел», «Тосно», «Химки», «Авангард».
- Александр – воспитанник «Локомотива».
- Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»