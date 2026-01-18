«Ротор» подписал экс-игрока 6 клубов РПЛ и воспитанника «Зенита»

Полузащитник Александр Трошечкин перешел из «Пари НН» в «Ротор». Он подписал с новым клубом контракт на 1,5 года.

Первую часть сезона хавбек провел на правах аренды в «Арсенале».

Помимо нижегородцев, Трошечкин выступал в РПЛ за «Ахмат», «Химки», «Тосно», с которым выиграл Кубок России, «Ростов» и «Анжи», где попадал только в заявку на матчи, но на поле не выходил.

В этом сезоне 29-летний Трошечкин сыграл за клуб из Тулы в 14 матчах, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

В РПЛ Трошечкин провел суммарно 131 матч, забил 11 голов, сделал 12 ассистов.

Также «Ротор» подписал контракт с воспитанником «Зенита», полузащитником Ильей Родионовым. Срок соглашения составит 2,5 года.

Ранее Родионов выступал за «Черноморец», куда «Зенит» его продал в 2024 году.

21-летний Родионов в этом сезоне сыграл за команду из Новороссийска в 16 матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Он также выступал за молодежную сборную России и в 2023–2025 годах провел за нее 9 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Кроме того, «Ротор» пополнился 27-летним форвардом Саидом Алиевым, который тоже ранее выступал за «Черноморец».