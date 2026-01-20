Мостовой высказался об атаке «Зенита» без Гонду и Кассьерры

Александр Мостовой не согласен с мнением, что нападение «Зенита» кардинально ослабло этой зимой.

Зимой петербургскую команду покинут Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

После этого единственным форвардом в «Зените» останется Александр Соболев.

«Несмотря на уход Лусиано Гонду и Кассьерры, у «Зенита» сильные фланговые нападающие, а также игроки, которые играют под нападающим. Так что с атакующим потенциалом у них все в порядке.

Что касается Соболева, то его уровень должен оценивать не я, а Семак. Но других россиян, способных играть на высоком уровне в нападении «Зенита», на мой взгляд, сейчас в чемпионате нет», – сказал Мостовой.