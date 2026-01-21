Карпин – о первом тайме в матче «Реал» – «Монако»: «Какую-то хрень я Головину посоветовал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, присутствующий на матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Монако», пошутил в конце первого тайма о текущем результате.
- Карпин перед игрой встретился с полузащитником монегасков Александром Головиным.
- «Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом», – написал Карпин в своем телеграм-канале.
- Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Бернабеу».
«45-я минута, 0:2 «Монако» горит. По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал. Че-то не то», – сказал Карпин в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина