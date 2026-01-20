Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов вспомнил, как «Зенит» не взял Гьяна из-за чешского скинхеда

Радимов вспомнил, как «Зенит» не взял Гьяна из-за чешского скинхеда

20 января, 22:44
2

Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» ганского нападающего Баффура Гьяна.

– В «Зенит» привезли в свое время Асамоа Гьяна... или не Асамоа [на самом деле Баффура Гьяна].

– Который в «Сатурне» был?

– Да, но его сначала привезли к нам на просмотр. А у нас был такой Лукаш Гартиг, который в свое время в Чехии был скинхедом. То есть он не очень любил футболистов из других стран. Особенно вот из таких.

Играем товарищеский матч, двусторонка – надо просмотреть этого Гьяна. И Петржела ставит пару нападающих в одной команде – Гьян и Гартиг.

Гартиг ему ни одной передачи не отдал! Гартиг и так плохо передачи отдавал, а тут вообще не отдал ни одной. В итоге Гьяна не взяли.

  • Гартиг выступал за «Зенит» с 2003 по 2005 год.
  • Баффур Гьян поиграл в России за «Сатурн» и «Динамо». В его активе 11 голов в 33 матчах за сборную Ганы.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Зенит Гартиг Лукаш Гьян Баффур Радимов Владислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1768938589
На.цизм...
Ответить
R_a_i_n
1768971344
Короче, Гьяна не взяли так-как Гартиг не умеет передачи отдавать.
Ответить
