Реакция Быстрова на назначения Карседо и Артиги

Сегодня, 12:26
6

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил тенденцию приглашения в клубы РПЛ тренеров из Испании.

– Я бы таких испанских тренеров не звал, будь руководителем клуба. Звать – так великих, известных. И не полгода, как у нас принято, а под хороший долгосрочный проект. Стиль клуба, финансовые возможности.

Много факторов, влияющих на то, кого приглашать. Я должен понимать, в какой футбол будет играть моя команда. Если это «Спартак», то надо звать тренера с репутацией, если «Сочи», то можно, наверное, рискнуть – пригласить ноунейма. Этим «Спартак» и отличается от «Сочи».

– Карседо и Артига – хорошие варианты для российского футбола?

– Ну как понять – «хорошие»? Хорошие варианты – это Хиддинк, Адвокат, Капелло, все доказавшие и много чего выигравшие. А когда тренировать наши клубы приезжает непонятно кто, как это может быть хорошим вариантом? Может, Карседо, Артига – тренеры, с кем-то работали. Но я их не знаю. Говорить о том, пойдет их приглашение на пользу нашим командам или нет, глупо.

Да, у них есть строчка в резюме: «Работа в Барселоне». Но, думаете, если у нашего тренера будет строчка «Работа в «Зените», это даст ему какое-то преимущество за границей? У нас люди по двадцать лет играли за сборную России, окончили курсы, но им не находится месте среди тренеров РПЛ.

– Зато Испания – передовая футбольная страна.

– Не надо равняться на Испанию. У них там 40 лиг, в каждой деревушке – поля, тренеры работают в комфортных условиях. Тем более что к нам уже приезжали испанские специалисты и не могли тут занять место в тройке с классной командой. Нравится руководителям наши клубов заниматься ерундой, пусть занимаются. Зачем им мешать? Мы потом посмеемся, обсудим.

