«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев пессимистично настроен относительно потенциального возвращения Артема Дзюбы в «Зенит».
«Дзюба – это уже отыгранный материал. Будет кошмар, если они его вернут. Тогда будет это вообще полная неразбериха для Семака. В таком случае он прогорит, не на 100, а на все 120 процентов.
Ему надо свежие силы, свежую кровь в команду вливать. А так у него ничего не получится. Осенью-то и не много что получилось, а сейчас отпустили Гонду, отпустили Кассьерру. Играть некем совсем», – заявил Пономарев.
- 37-летний Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
- В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Газета.ru»