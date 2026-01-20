Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы

«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы

20 января, 17:31
6

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев пессимистично настроен относительно потенциального возвращения Артема Дзюбы в «Зенит».

«Дзюба – это уже отыгранный материал. Будет кошмар, если они его вернут. Тогда будет это вообще полная неразбериха для Семака. В таком случае он прогорит, не на 100, а на все 120 процентов.

Ему надо свежие силы, свежую кровь в команду вливать. А так у него ничего не получится. Осенью-то и не много что получилось, а сейчас отпустили Гонду, отпустили Кассьерру. Играть некем совсем», – заявил Пономарев.

  • 37-летний Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
  • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.

Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем Пономарев Владимир
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1768920250
( "Ускакали деревянные лошадки, Пароходики бумажные уплыли. Мы, из детства убегая без оглядки, Все, что надо и не надо, позабыли." Дедушка пожил, дедушка знает.. Ваще пипец.((
Ответить
Император Бомжей
1768920620
Причем тут Дзюба и Зенит, даже слухов таких не было о его возвращении )))
Ответить
Император 1
1768921484
А Зенит хотел его купить?
Ответить
рылы
1768922403
сам придумал - сам бомбит. как это по-тарасофски)
Ответить
subbotaspartak
1768928851
Не слушайте этого старого коня-пересмешника, хорошее решение, можно с Заболотным на пару
Ответить
