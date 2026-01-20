«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев пессимистично настроен относительно потенциального возвращения Артема Дзюбы в «Зенит».

«Дзюба – это уже отыгранный материал. Будет кошмар, если они его вернут. Тогда будет это вообще полная неразбериха для Семака. В таком случае он прогорит, не на 100, а на все 120 процентов.

Ему надо свежие силы, свежую кровь в команду вливать. А так у него ничего не получится. Осенью-то и не много что получилось, а сейчас отпустили Гонду, отпустили Кассьерру. Играть некем совсем», – заявил Пономарев.